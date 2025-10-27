فريق تويوتا جازو للسباقات يحصد المركزيْن الأول والثاني في رالي أوروبا الوسطى ولقب تويوتا الخامس على التوالي في بطولة المصنّعين

الوكيل الإخباري- احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات بإنجازٍ تاريخي جديدٍ في رالي أوروبا الوسطى، بعدما تصدّر المراكز الأولى بحلول كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونين في المركز الأول على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 69، تلاهما إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن في المركز الثاني على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 33.

وبهذا الفوز، حققت شركة تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Corporation لقبها الخامس على التوالي والتاسع في تاريخها عن فئة المُصنّعين ضمن بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات؛ لتصبح على بعد لقبٍ واحدٍ فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي، في تأكيدٍ لسعيها الدؤوب لتطوير أفضل التقنيات وتقديم أفضل أداء في رياضة سباقات السيارات.



وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: "أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات، وأقدر لهم جهودهم التي أثمرت عن تحقيق لقب المصنّعين لخمسة أعوام متتالية، كما أعرب عن خالص امتناني لجوها، نائب رئيس الفريق، الذي لم يتوانَ عن دعم زملائه، وأتوجه بالتقدير للسائقين ومساعديهم، ولطاقم المهندسين والفنيين، وجميع أعضاء الفريق الآخرين، والمشجعين على دعمهم ومؤازرتهم".



وأضاف: "بقي حدثان لهذا الموسم؛ من بينهما رالي اليابان المرتقب، الذي أُكن له مشاعر خاصة منذ مشاركتنا الأخيرة فيه. أرى إلفين، الذي يسعى لتحقيق حلمه للفوز باللقب؛ وسيب، الذي يسعى لتحقيق الحلم ذاته رغم مشاركته في برنامج نصف الموسم؛ وكالي، الذي يريد اختتام موسمه الأخير بطلًا، وما أريده فعلًا هو أن يستمتعوا بالقيادة، وكلي ثقة في قدرة جميع أعضاء الفريق على إيجاد بيئة تُمكّن السائقين من القيادة بكل راحةٍ ومتعة".



كان الطاقم الفنلندي قد حقق الفوز في مراحل الطرقات الإسفلتية الصعبة التي امتدت عبر ألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا، مسجلًا فوزه الحادي عشر هذا الموسم، ومعززًا هيمنة شركة تويوتا بفوزهها بـ 11 من أصل 12 جولةٍ خلال العام الحالي. أما روفانبيرا، فقد استطاع بثباته وهدوئه المحافظة على تفوقه طوال السباق، وتمكن من تحقيق تقدم قوي خلال اليوم الأخير وحسم الفوز بفارق 43.7 ثانية. أمّا إيفانز ومارتن، فقد قدما أداءً رائعًا أيضًا وتجاوزا المنافسين ليحتلا المركز الثاني في المرحلة الأخيرة من الرالي، ويختتم مارتن مشاركته الـ 200 في بطولة العالم للراليات، بينما يرتقي إيفانز إلى صدارة ترتيب بطولة السائقين بفارق 13 نقطة.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



يترقب فريق تويوتا جازو للسباقات الآن الجولة الثالثة عشرة قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات لعام 2025، وهي رالي اليابان الذي يقام خلال الفترة 6-9 تشرين الثاني المقبل، ويعد الرالي الرئيسي للفريق، ويتميز بطرقاته الإسفلتية المتعرجة في جبال محافظتي آيتشي وجيفو، بجوار منطقة الصيانة في مدينة تويوتا قرب ناغويا، ويتضمن تحدياتٍ للسائقين بمراحل فنية ضيقة، وأسطح طرق متغيرة، وسط الطبيعة الخلابة.