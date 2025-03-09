وزيرة النقل: المرأة الأردنية قوة دافعة للتغيير والتنمية

جاء ذلك خلال رعاية الوزيرة اليوم احتفال وزارة النقل بيوم المرأة العالمي، الذي أقيم بحضور الأمين العام للوزارة فارس أبو دية، وعدد من موظفي الوزارة، احتفاء بإنجازات المرأة العاملة في القطاع ودورها الفاعل في تحقيق التنمية.
وأعربت التهتموني عن اعتزازها بالكوادر النسائية في الوزارة، وقالت "إنكن شريكات أساسيات في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا، فقد أثبتت المرأة الأردنية، وعلى رأسها المرأة العاملة في قطاع النقل، أنها قادرة على إحداث الفارق والمساهمة في تنمية وطننا الغالي".
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