وزيرة النقل: المرأة الأردنية قوة دافعة للتغيير والتنمية

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية وقيادة التغيير في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن تمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع النقل يشكل أولوية لدى الوزارة، انطلاقا من التوجيهات الملكية الداعمة لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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جاء ذلك خلال رعاية الوزيرة اليوم احتفال وزارة النقل بيوم المرأة العالمي، الذي أقيم بحضور الأمين العام للوزارة فارس أبو دية، وعدد من موظفي الوزارة، احتفاء بإنجازات المرأة العاملة في القطاع ودورها الفاعل في تحقيق التنمية.