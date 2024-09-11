 
الأربعاء 2024-09-11 04:42 ص
 
 

وزير الداخلية : الأجهزة الأمنية اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
الأربعاء، 11-09-2024 04:23 ص

الوكيل الإخباري-    قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الأجهزة الأمنية "اضطرت" لاستخدام الغاز المسيل للدموع "في بعض المناطق" خلال تعاملها مع مؤيدين لمرشحين في الانتخابات النيابية.

وأوضح الفراية أن "لا مناطق ساخنة" في الأردن، مشيرا إلى "بعض المناطق التي تحتاج إلى اهتمام خاص ... بشكل عام لا يوجد حوادث يستحق الحديث عنها لغاية الآن" .

وتحدث عن احكتاك بين مؤيدي مرشحين حاولوا "التأثير في العملية الانتخابية" مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الأخيرة تعاملت معهم. وقال الفراية: "ضبط في بعض المناطق أشخاص بعضهم يحملون أدوات ممنوعة".

اضافة اعلان


لكنه قال إن العملية الانتخابية "مرت بهدوء" بشكل عام، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية "مستمرة في تأمين وحماية العملية الانتخابية لحين ظهور النتائج وإعلانها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب".

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية : الأجهزة الأمنية اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع

الامن العام

أخبار محلية الأمن يبحث عن مطلقي عيارات نارية ويستدعي مرشحين

الامن العام

أخبار محلية الدوريات الأمنية تضبط ٧ مركبات أخفت لوحات الأرقام في معان

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : هذا ما سيحدث في الساعات القادمة - فيديو

انتخابات

أخبار محلية المعايطة يرجح الانتهاء من اصدار نتائج الانتخابات صباح الغد

انتخابات

أخبار محلية المعايطة: النسبة الموضوعية للمشاركين بالانتخابات 36%

الامن العام

أخبار محلية الأمن العام : رصدنا إطلاق عيارات نارية بأحد المقرّات الانتخابية

الانتخابات

أخبار محلية تحويل شخصين للمدعي العام بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية بالبلقاء



 


الأكثر مشاهدة





عاجل