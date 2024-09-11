وزير الداخلية : الأجهزة الأمنية اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع

وأوضح الفراية أن "لا مناطق ساخنة" في الأردن، مشيرا إلى "بعض المناطق التي تحتاج إلى اهتمام خاص ... بشكل عام لا يوجد حوادث يستحق الحديث عنها لغاية الآن" .
وتحدث عن احكتاك بين مؤيدي مرشحين حاولوا "التأثير في العملية الانتخابية" مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الأخيرة تعاملت معهم. وقال الفراية: "ضبط في بعض المناطق أشخاص بعضهم يحملون أدوات ممنوعة".
لكنه قال إن العملية الانتخابية "مرت بهدوء" بشكل عام، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية "مستمرة في تأمين وحماية العملية الانتخابية لحين ظهور النتائج وإعلانها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب".
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