وزير الداخلية : الأجهزة الأمنية اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع

الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الأجهزة الأمنية "اضطرت" لاستخدام الغاز المسيل للدموع "في بعض المناطق" خلال تعاملها مع مؤيدين لمرشحين في الانتخابات النيابية.



وأوضح الفراية أن "لا مناطق ساخنة" في الأردن، مشيرا إلى "بعض المناطق التي تحتاج إلى اهتمام خاص ... بشكل عام لا يوجد حوادث يستحق الحديث عنها لغاية الآن" .



وتحدث عن احكتاك بين مؤيدي مرشحين حاولوا "التأثير في العملية الانتخابية" مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الأخيرة تعاملت معهم. وقال الفراية: "ضبط في بعض المناطق أشخاص بعضهم يحملون أدوات ممنوعة".

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