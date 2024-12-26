وزير الداخلية ينعى المساعدة

وتقدَّم الفراية، بأصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأهل الفقيد، ضارعاً إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يغفر له وأن يسكنه في علِّيين مع النَّبيين والصِّدِّيقين والأبرار، وأن يلهم أهله ومحبِّيه ويلهمنا جميل الصَّبر وحسن العزاء.
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