 
الخميس 2024-12-26 01:55 م
 

وزير الداخلية ينعى المساعدة

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق سالم مساعدة
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق سالم مساعدة
الخميس، 26-12-2024 01:16 م

الوكيل الإخباري-    نعى وزير الداخلية مازن الفراية، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق سالم مساعدة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس بعد حياة حافلة بالخدمة الوطنيَّة المتميِّزة والعطاء الاستثنائي في مختلف المواقع المهمَّة التي خدم فيها بكفاءة وتميُّز وإخلاص في خدمة وطنه وقيادته الهاشميَّة.

اضافة اعلان


وتقدَّم الفراية، بأصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأهل الفقيد، ضارعاً إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يغفر له وأن يسكنه في علِّيين مع النَّبيين والصِّدِّيقين والأبرار، وأن يلهم أهله ومحبِّيه ويلهمنا جميل الصَّبر وحسن العزاء.

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة واقتحام مقام النبي يوسف بنابلس

ا

عربي ودولي فرنسا.. إنقاذ 107 مهاجرين خلال محاولتهم عبور قناة المانش

نقل جنود الاحتلال بعد معارك طاحنة في غزة

خاص بالوكيل خبير عسكري يوضح أسباب لجوء المقاومة لعمليات الطعن شمال غزة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟

ا

عربي ودولي البيت الأبيض: القصف الروسي لأوكرانيا يثير غضب بايدن

ل

طب وصحة كيف يتم هضم الدهون بعد استئصال المرارة؟

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من الشعير

المرحوم محمود أحمد زعل أبو زيد

نعـي فـاضل محمود أحمد أبو زيد في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة