وزير الداخلية ينعى المساعدة

الوكيل الإخباري- نعى وزير الداخلية مازن الفراية، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق سالم مساعدة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس بعد حياة حافلة بالخدمة الوطنيَّة المتميِّزة والعطاء الاستثنائي في مختلف المواقع المهمَّة التي خدم فيها بكفاءة وتميُّز وإخلاص في خدمة وطنه وقيادته الهاشميَّة.

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