لجنة بيع الأرقام المميزة تراجع وتعدّل تعليمات المزاد المبدئية وذلك لزيادة الفئة المستهدفة

وقرّرت اللجنة اعتبار سعر المزايدة شاملاً لضريبة المبيعات وعدم إضافة أية مبالغ مالية على سعر أعلى مزايدة .
كما وقررت تعديل افتتاح المزاد ليصبح 1،5 مليون للأرقام الأحادية و 500 ألف دينار للأرقام الثنائية بحد أعلى و 250 ألف دينار لباقي الأرقام مع إبقاء السعر المستهدف للأرقام الأحادية على 3 ملايين دينار، وللجنة الحق والصلاحية في الإحالة لأعلى مزايد.
وأضافت اللجنة عدداً من الأرقام ذات ترميز الخانتين وتم طرحها بذات المزاد، فيما أتاحت اللجنة تسجيل ودفع مبلغ التأمين بشكل إلكتروني إضافة للطرق المعلن عنها سابقًا وذلك من خلال إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات على الرابط التالي https://eservices.dvld.gov.jo/
ولا تغيير على باقي تفاصيل المزاد والتي جرى نشرها سابقًا.
