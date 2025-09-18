الخميس 2025-09-18 03:41 م
 

لجنة بيع الأرقام المميزة تراجع وتعدّل تعليمات المزاد المبدئية وذلك لزيادة الفئة المستهدفة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين
 
الخميس، 18-09-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت لجنة بيع الأرقام المميزة والمشكلة من وزارة المالية وديوان المحاسبة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات عن مراجعة تعليمات المزاد بصيغتها النهائية وإجراء جملة من التعديلات النهائية والتي تؤدّي إلى رفع مستوى المشاركة بما يعزّز العائد على صندوق دعم الطالب .

وقرّرت اللجنة اعتبار سعر المزايدة شاملاً لضريبة المبيعات وعدم إضافة أية مبالغ مالية على سعر أعلى مزايدة . 

كما وقررت تعديل افتتاح المزاد ليصبح 1،5 مليون للأرقام الأحادية و 500 ألف دينار للأرقام الثنائية بحد أعلى و 250 ألف دينار لباقي الأرقام  مع إبقاء السعر المستهدف للأرقام الأحادية على 3 ملايين دينار، وللجنة الحق والصلاحية في الإحالة لأعلى مزايد.

وأضافت اللجنة عدداً من الأرقام ذات ترميز الخانتين وتم طرحها بذات المزاد، فيما أتاحت اللجنة تسجيل ودفع مبلغ التأمين بشكل إلكتروني إضافة للطرق المعلن عنها سابقًا وذلك من خلال إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات على الرابط التالي https://eservices.dvld.gov.jo/
ولا تغيير على باقي تفاصيل المزاد والتي جرى نشرها سابقًا.

اضافة اعلان

 


Image1_9202518151513719722277.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عههعاتى

طب وصحة هل يعالج زيت الكافور أمراض التنفس وآلام المفاصل؟

جسر الملك حسين

أخبار محلية إغلاق معبر جسر الملك حسين

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة : نتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية لجنة بيع الأرقام المميزة تراجع وتعدّل تعليمات المزاد المبدئية وذلك لزيادة الفئة المستهدفة

ا

فيديو منوع فكرة متداولة لحماية الاطفال من الغرق في المسابح الخارجية

عت

فيديو منوع خبير تقني يحذر : ميزة على جميع مستخدمي آيفون وخاصة الفتيات تعطيلها

بر

فيديو منوع شاب يتعرض لموقف مرعب أثناء دخوله المصعد

معبر الكرامة

أخبار محلية إعلام عبري: إطلاق نار عند معبر الكرامة على الحدود مع الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة