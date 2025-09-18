الخميس 2025-09-18 03:41 م
 

إعلام عبري: إطلاق نار عند معبر الكرامة على الحدود مع الأردن

الخميس، 18-09-2025 03:00 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بوقوع إطلاق نار عند "معبر اللنبي"، مشيرة إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في الحادث.
 
 
