إعلام عبري: إطلاق نار عند معبر الكرامة على الحدود مع الأردن

03:00 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بوقوع إطلاق نار عند "معبر اللنبي"، مشيرة إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في الحادث.


