الحكومة : نتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة

وأضاف المومني في منشور على منصة (إكس) إن جهاتنا المختصة تتابع الأمر، وسنعلن عن أية تفاصيل حال ورودها.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق معبر جسر الملك حسين
-
لجنة بيع الأرقام المميزة تراجع وتعدّل تعليمات المزاد المبدئية وذلك لزيادة الفئة المستهدفة
-
إعلام عبري: إطلاق نار عند معبر الكرامة على الحدود مع الأردن
-
الضمان الاجتماعي توفر خدمة جديدة لمتقاعديها للاستفادة من الخصومات الجامعية
-
أمانة عمان تصدر دليلا جديدا لتصنيف الوظائف المهنية
-
البرلمان العربي يثمن الجهود الأردنية للتوصل إلى حل لأزمة السويداء السورية
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر
-
الكشف عن تفاصيل جديدة حول حالات التسمم في إربد