الحكومة : نتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إننا نتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة.

وأضاف المومني في منشور على منصة (إكس) إن جهاتنا المختصة تتابع الأمر، وسنعلن عن أية تفاصيل حال ورودها.