وسائل اعلام اسرائيلية تتحدث عن هوية منفذ معبر الكرامة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان منفذ العملية عند معبر الكرامة جندي أردني متقاعد كان يقود شاحنة ونفذ إطلاق النار من مسافة صفر وطعنا .

كما اكدت استشهاد منفذ عملية إطلاق النار على معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين، بعد قتله اثنين من الصهاينة.