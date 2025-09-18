وسائل اعلام اسرائيلية تتحدث عن هوية منفذ معبر الكرامة

وأضاف المومني في منشور على منصة (إكس) إن جهاتنا المختصة تتابع الأمر، وسنعلن عن أية تفاصيل حال ورودها.
بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بوقوع إطلاق نار عند "معبر اللنبي"، مشيرة إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات التمرين البحري المشترك
-
تنويه من مديرية الامن العام بشأن جسر الملك حسين
-
شاهد صور الأسلحة المستخدمة في عملية " معبر الكرامة"
-
إغلاق معبر جسر الملك حسين
-
الحكومة : نتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة
-
لجنة بيع الأرقام المميزة تراجع وتعدّل تعليمات المزاد المبدئية وذلك لزيادة الفئة المستهدفة
-
إعلام عبري: إطلاق نار عند معبر الكرامة على الحدود مع الأردن
-
الضمان الاجتماعي توفر خدمة جديدة لمتقاعديها للاستفادة من الخصومات الجامعية