الخميس 2025-09-18 05:25 م
 

وسائل اعلام اسرائيلية تتحدث عن هوية منفذ معبر الكرامة

الخميس، 18-09-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان منفذ العملية عند معبر الكرامة جندي أردني متقاعد كان يقود شاحنة ونفذ إطلاق النار من مسافة صفر وطعنا .

كما اكدت استشهاد منفذ عملية إطلاق النار على معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين، بعد قتله اثنين من الصهاينة.

 

فيما  قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إننا نتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة.

وأضاف المومني في منشور على منصة (إكس) إن جهاتنا المختصة تتابع الأمر، وسنعلن عن أية تفاصيل حال ورودها.

بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بوقوع إطلاق نار عند "معبر اللنبي"، مشيرة إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في الحادث. 

 
 
