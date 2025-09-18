دعوات لتمديد دعم ويندوز 10 وتجنّب أزمة تقنية وبيئية

الوكيل الإخباري- تستعد مايكروسوفت لإنهاء تحديثات الأمان المجانية لنظام ويندوز 10 في 14 أكتوبر 2025، مما يثير قلق ملايين المستخدمين الذين لا يمكنهم الترقية إلى ويندوز 11 بسبب متطلبات الأجهزة الصارمة.

منظمة "Consumer Reports" وجهت نداءً للشركة تطالبها بمواصلة الدعم الأمني المجاني لويندوز 10، معتبرة أن إيقاف الدعم سيعرّض المستخدمين لمخاطر إلكترونية كبيرة، خاصة مع فرض مايكروسوفت رسوم 30 دولارًا سنويًا لتمديد الحماية.



كما أشارت المنظمة وجماعات أخرى مثل PIRG إلى أن القرار سيؤدي إلى التخلص من مئات الملايين من أجهزة الكمبيوتر العاملة، مما يسبب أضرارًا بيئية واجتماعية، ويزيد من النفايات الإلكترونية.



مايكروسوفت لم تصدر رد رسمي حتى الآن، ويثير الموضوع نقاشًا حول التوازن بين الأمان وإمكانية الوصول للمستخدمين ذوي الأجهزة القديمة.