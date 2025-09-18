هل يعالج زيت الكافور أمراض التنفس وآلام المفاصل؟

تخفيف مشكلات التنفس مثل السعال واحتقان الأنف (باستخدام الاستنشاق أو المراهم).
خصائص مضادة للبكتيريا قد تساعد في الوقاية من عدوى مثل المكورات العنقودية المقاومة للمضادات.
تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية والربو (مع الحذر لمن لديهم حساسية).
إمكانية ضبط مستويات السكر في الدم (تمت تجربته على الفئران فقط حتى الآن).
تحسين صحة الفم وتسريع شفاء التقرحات، وتخفيف آلام المفاصل لدى مرضى الروماتويد.
لكن الاستخدام يحتاج حذرًا واستشارة طبية، لأن جودة الزيوت غير منظمة وقد تحدث آثار جانبية.
