الخميس 2025-09-18 03:42 م
 

هل يعالج زيت الكافور أمراض التنفس وآلام المفاصل؟

الخميس، 18-09-2025 03:36 م

الوكيل الإخباري-   زيت الكافور هو مستخلص طبيعي يُستخرج من أوراق شجرة الكافور، واستخدم لقرون عديدة في الطب التقليدي بفضل خصائصه العلاجية المتنوعة. مع تطور الأبحاث العلمية، بدأ يُكشف عن فوائد صحية محتملة لهذا الزيت، تتراوح بين تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي إلى تعزيز صحة المفاصل ومحاربة الالتهابات. ورغم ذلك، لا يزال استخدامه يحتاج إلى حذر واستشارة طبية لضمان الفعالية والسلامة.

 زيت الكافور يُستخرج من أوراق شجرة الكافور وله تاريخ طويل في الطب التقليدي، مع فوائد صحية محتملة تشمل:
تخفيف مشكلات التنفس مثل السعال واحتقان الأنف (باستخدام الاستنشاق أو المراهم).
خصائص مضادة للبكتيريا قد تساعد في الوقاية من عدوى مثل المكورات العنقودية المقاومة للمضادات.
تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية والربو (مع الحذر لمن لديهم حساسية).
إمكانية ضبط مستويات السكر في الدم (تمت تجربته على الفئران فقط حتى الآن).
تحسين صحة الفم وتسريع شفاء التقرحات، وتخفيف آلام المفاصل لدى مرضى الروماتويد.


لكن الاستخدام يحتاج حذرًا واستشارة طبية، لأن جودة الزيوت غير منظمة وقد تحدث آثار جانبية.

 

طب وصحة

