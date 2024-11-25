وزير الصناعة يؤكد أهمية الارتقاء بمهنة المحاسبة القانونية

وأشار خلال رئاسته لاجتماع اللجنة اليوم الاثنين، إلى المضي قدماً في تعديل التشريعات التي تنظم هذه المهنة وأهمها قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم 73 لسنة 2003 الموجود حالياً لدى مجلس النواب لغايات دراسته وإقراره وفقاً للطرق الدستورية.
وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات التي تهم عمل المهنة وتنظيمها وتعزيزها والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
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