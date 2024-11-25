وزير الصناعة يؤكد أهمية الارتقاء بمهنة المحاسبة القانونية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، رئيس اللجنة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، أهمية العمل للارتقاء بالمهنة ومراعاة الرقابة على جودة عمل مدقق الحسابات وأدائه.

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وأشار خلال رئاسته لاجتماع اللجنة اليوم الاثنين، إلى المضي قدماً في تعديل التشريعات التي تنظم هذه المهنة وأهمها قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم 73 لسنة 2003 الموجود حالياً لدى مجلس النواب لغايات دراسته وإقراره وفقاً للطرق الدستورية.