وزير داخلية البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الأردن في جميع الظروف

وناقش الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، مؤكدين عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين الأردن والبحرين، والتي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين.
وأعرب الوزير البحريني عن دعم بلاده الكامل للأردن، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لصون أمنها والحفاظ على أمنها الوطني، مؤكداً وقوف البحرين إلى جانب الأردن في جميع الظروف.
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