وزير داخلية البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الأردن في جميع الظروف

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي يزور المملكة على رأس وفد رسمي.

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وناقش الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، مؤكدين عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين الأردن والبحرين، والتي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين.