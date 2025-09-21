مصر تصدر توضيحا بشأن وجود قواتها في سيناء

وأكدت الهيئة في بيانها، أن القوات الموجودة في سيناء تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية من كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، "التي تحرص مصر تماما على استمرارها، مع أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا".
-
أخبار متعلقة
-
أمام ترامب.. فيديو ما فعله أحد الخيول بمراسم الاستقبال بلندن يشعل تفاعلا
-
مسلح يستهدف تجمعاً داخل نادي في نيوهامبشير الأمريكية
-
ترامب: سيكون هناك إعلان مهم جدا عن مرض التوحد الاثنين
-
ترامب: إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية للولايات المتحدة فإن أمورا سيئة ستحدث
-
زيلينسكي: أتوقع فرض عقوبات أميركية قوية على روسيا
-
غوتيريش: على العالم ألا يخشى ردود فعل إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
قطر تشترط "اعتذاراً" من الاحتلال لاستئناف وساطتها
-
إيران تهدد بتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية