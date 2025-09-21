الأحد 2025-09-21 08:08 ص
 

مصر تصدر توضيحا بشأن وجود قواتها في سيناء

ارشيفية
 
الأحد، 21-09-2025 05:20 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانا بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، عن وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.اضافة اعلان


وأكدت الهيئة في بيانها، أن القوات الموجودة في سيناء تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية من كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، "التي تحرص مصر تماما على استمرارها، مع أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا".
 
 
