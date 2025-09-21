مصر تصدر توضيحا بشأن وجود قواتها في سيناء

05:20 ص

الوكيل الإخباري- أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانا بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، عن وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.





وأكدت الهيئة في بيانها، أن القوات الموجودة في سيناء تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية من كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، "التي تحرص مصر تماما على استمرارها، مع أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا".