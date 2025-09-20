01:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746716 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن الاحتلال يفرض النزوح على 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة، مشيرًا إلى أن "نحو مليون صامدون ويرفضون المغادرة". اضافة اعلان

