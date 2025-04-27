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وفاة سائق تريلا بحادث تدهور في عمان - تفاصيل

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأحد، 27-04-2025 10:04 م

الوكيل الإخباري-   توفي سائق تريلا مساء اليوم الأحد، بحادث تدهور شاحنته واصطدامها في سور أحد المساجد داخل منطقة المستندة بالعاصمة عمان وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري"  إنه تم اخلاء الوفاة إلى مستشفى التوتنجي.

 

 
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