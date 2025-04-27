وفاة سائق تريلا بحادث تدهور في عمان - تفاصيل

الوكيل الإخباري- توفي سائق تريلا مساء اليوم الأحد، بحادث تدهور شاحنته واصطدامها في سور أحد المساجد داخل منطقة المستندة بالعاصمة عمان وفق مصدر أمني.

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