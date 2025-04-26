وفد من الكونغرس الأميركي يزور البترا ويطّلع على التجربة الأردنية في إدارة المواقع السياحية

11:49 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728799 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، بحضور مفوض المحمية والسياحة المهندس يزن المحادين، أمس الجمعة، وفدًا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي "الشيوخ والنواب"، ومن اللجان التي تعمل على العلاقات الثنائية بشكل حثيث مثل الشؤون الخارجية والمخصصات، للاطلاع على التجربة الأردنية في إدارة المواقع السياحية والتراثية، وفي مقدمتها مدينة البترا، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة. اضافة اعلان





وقدّم البريزات خلال اللقاء إيجازًا شاملًا حول خطط تطوير البترا، وسيادة القانون، والتنمية التي تنفذها السلطة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في دعم المجتمعات المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية للموقع، وصون البترا كموقع تراث عالمي مدرج على قائمة منظمة اليونسكو منذ عام 1985 للتراث الثقافي الإنساني المادي.



وأشار إلى أهمية الحفاظ على ثقافة البدو في البترا، التي أدرجتها اليونسكو عام 2008 على قائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي، كما تحدّث عن مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مدينة البترا، خصوصًا مشاريع تفويج ونقل الزوار داخل المحمية الأثرية وخارجها، ومشاريع سياحة النمو الأخضر التي تسهم في تعزيز الإرث الثقافي واستدامة السياحة في البترا.



وأضاف أن السلطة تعمل على توقيع اتفاقيات مع عدد من المحميات في الولايات المتحدة الأميركية.

من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم الكبير بما شاهدوه في مدينة البترا من تنظيم متميّز واستقرار أمني وخدمات سياحية متقدمة، داعين السيّاح إلى زيارة هذا الموقع الفريد والاستمتاع بتجربة سياحية وثقافية لا تُنسى.



وكانت سلطة إقليم البترا قد وقّعت العام الماضي مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اتفاقية منحة بقيمة 15 مليون دولار لتمويل 18 مشروعًا، تهدف إلى تعزيز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز تنافسيتها السياحية من خلال تنويع منتجاتها، وزيادة الإيرادات السياحية، وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.