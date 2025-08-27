وفد من مركز تطوير الأعمال يطّلع على خدمات وإنجازات "البريد الأردني"

11:05 م

الوكيل الإخباري- اطلع وفد من مركز تطوير الأعمال، يرافقه ممثلو 25 جمعية إنتاجية من مختلف محافظات المملكة، خلال زيارته إلى شركة البريد الأردني، اليوم الأربعاء، على أبرز المشاريع والإنجازات والخدمات التي يقدمها البريد الأردني.





وبحسب بيان للشركة، استعرض رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، بحضور مدير عام الشركة هنادي الطيب، أهم إنجازات ومشاريع البريد في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية، ومشروع مركز التجارة الإلكترونية، والنقل السريع، ومركز التبادل الدولي، والنوافذ البريدية، في المؤسسات الحكومية، والجامعات، إضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك.



وأكد الداوود أن الشركة تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تلعب دورًا محوريًا كرافعة اقتصادية، تنموية شاملة ومتكاملة، وتقدم خدمات عصرية، مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي.



بدوره، قال مؤسس مركز تطوير الأعمال، نايف استيتيه، إن دعم الجمعيات الإنتاجية والوقوف إلى جانبها يمثل ركيزة أساسية في تمكين المجتمع المحلي وإيجاد فرص عمل مستدامة، مضيفا أن مواكبة التطور في الخدمات الإلكترونية يعد خطوة محورية تسهم في تعزيز قدرة هذه الجمعيات على تسويق منتجاتها.



وأشاد استيتية بالتطور الكبير والإنجازات النوعية المختلفة للبريد الأردني ودورها في خدمة المجتمع المحلي والجمعيات الإنتاجية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يشكل ركيزة أساسية في تمكين تلك الجمعيات والشركات لتكون رافدا اقتصاديا مهما.



كما زار الوفد مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع، حيث قدم مدير المركز عقيد جمارك يحيى الفراهيد، شرحا مفصلا عن إجراءات وآليات العمل في المركز وأبرز الخدمات الجمركية والتسهيلات التي يقدمها وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة.

