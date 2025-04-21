الإثنين 2025-04-21 04:07 م
 

15 مليون دينار أرباح شركة توزيع الكهرباء لعام 2024

شركة توزيع الكهرباء
شركة توزيع الكهرباء
 
الإثنين، 21-04-2025 04:02 م

الوكيل الإخباري-   بلغ صافي أرباح شركة توزيع الكهرباء بعد الضريبة العام الماضي، نحو 15 مليون دينار، مقارنة بـ 10.55 مليون دينار عام 2023.

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وبلغ إجمالي موجودات الشركة، في نهاية عام 2024، نحو 972 مليون دينار، مقارنة بـ 792 مليونًا في نهاية عام 2023، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها الشركة خلال اجتماع هيئتها العامة العادي وغير العادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور حازم الرحاحلة، والمديرة العامة المهندسة ريم حمدان.

وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، استعرض الاجتماع مجريات العمل خلال عام 2024، وأبرز إنجازات الشركة التي واصلت أداء دورها المحوري في تقديم خدمة الكهرباء، باعتبارها سلعة استراتيجية تمس مختلف القطاعات، مع الحرص على استمرارية التيار الكهربائي والحد من الانقطاعات، والالتزام الكامل بمعايير الأداء الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


ووافقت الهيئة العامة في الاجتماع بالإجماع على رفع رأسمال الشركة بمقدار 4 ملايين سهم/دينار، ليتم توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين، كلاً بنسبة مساهمته، وليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 25 مليون دينار بدلًا من 21 مليونا.


وتمّت تغطية هذه الزيادة من خلال رسملة 4 ملايين دينار من الأرباح المدورة، كما تم تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بتعديل رأسمال الشركة.
وشهدت الشركة تطورًا ملموسًا في مجال التحول الرقمي، حيث باشرت بتنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد المؤسسات عبر منصة (SAPS/4HANA)، التي توفّر بيئة رقمية موحّدة تتيح تكامل البيانات وتسهم في تسريع اتخاذ القرار.


وبموازاة ذلك يجري تحديث نظام إدارة الموارد البشرية، لتبنّي منظومة متكاملة تدعم أتمتة العمليات وتعزّز تجربة الموظف، إلى جانب اعتماد منصة (Intalio) لإدارة المراسلات الإلكترونية، ما حسّن التواصل الداخلي وقلّل الاعتماد على الورق، في إطار توجهات الحوكمة الإلكترونية.


وفي مجال الأمن السيبراني، أنشأت الشركة وحدة متخصصة مدعومة بكوادر مؤهلة ونُظُم متطورة من ضمنها مركز عمليات الأمن السيبراني وأنظمة (SIEM) المتقدمة، لحماية بيانات الشركة وتعزيز الجاهزية الرقمية.


وأطلقت الشركة تطبيقًا إلكترونيًا ذكيًا يتيح للمشتركين الوصول إلى الخدمات بكل سهولة، ومركزًا للرد الآلي الموحد (113) الذي يعمل على مدار الساعة، ما ساهم في تحسين جودة الخدمة وسرعة الاستجابة وامتدّت جهود التطوير إلى بيئة العمل، من خلال تحديث مكاتب المشتركين والمكاتب الميدانية بما يتماشى مع الهوية المؤسسية، وتحقيق نتائج تشغيلية مهمة، كخفض نسبة الفقد الكهربائي بنحو 0.5 بالمئة، وزيادة نسبة تحصيل فواتير المشتركين الاعتياديين لأكثر من 100بالمئة.

 
gnews

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