أبناء الراحل يحيى السعود يرثونه بكلمات مُؤثرة

الوكيل الاخباري -

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كتب ابناء المرحوم الحاج يحيى السعود رثاء في الذكرى الاربعين على رحيل والدهم :ابي ...مازالت روحك الطاهره النقيه تعيش في الوجدان المكسور ... والقلب المكلوم .. وما زالت الدار كئيبه موحشه ...ومازلت حياً في قلوبنا نعيش مرارة الفراق وحرقة الشوق لرؤياك المستحيل..ذكراك ووجهك الحبيب الى قلبي ما زال في الوجدانابي وحبيبي كل ما في البيت يشتاق اليك بل كل ما في الدنيا يشتاق اليك بيتك ما زال يبكي فراقك...زواياك المفضله التي كنت تجلس فيها ...حتى غرفتك التي ادخلها عندما يفيض بي الشوق اليك لتهتز جدرانها على غيابك المفجع ،،،،ابي ما زلت اراك دوماً في أحلامي وما زلت أشعر بصوت خطواتك حولي ويظل صوتك الحنون ساكناً في الوجدان وحياً في القلب والروح ... هذه هي الحياه...كم هي قاسيه عندما يمتزج الألم .. والحزن.. والفقدان..مع ألم الانتظار والشوق لرؤياك ومع هذا سنظل نحمد الله ونشكره على كل النعم والبركات التي منحنا اياها ....نلقاك في الجنة يا ابي 🤲ابنائك ( محمد و عزالدين و عمر )