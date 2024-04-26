الأمن العام يحذر من حوادث الغرق الموسمية مع ارتفاع الحرارة

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الامن العام من حوادث الغرق التي يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

اضافة اعلان

وبيّنت المديرية أنّ حوادث الغرق تعتبر من الحوادث الموسمية التي يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص، لاسيما مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، وذلك نتيجة ممارسة بعض السلوكيات والتصرفات غير المسؤولة من قبل البعض أثناء ارتياد التجمعات والمسطحات المائية المختلفة.



ويكمن خطر هذه الحوادث في أنّ نتائجها المؤلمة تكون في العادة فورية عندما تتعرض حياة الشخص الغريق للخطر والموت خلال دقائق معدودة.



وأشارت المديرية إلى أنّها عملت على إيجاد فرق إنقاذ مائي من خلال الدفاع المدني، تتواجد بكافة مواقع المسطحات المائية في المملكة أيام العطل الرسمية التي يكثر خلالها ارتياد المواطنين والمتنزهين إليها، الأمر الذي قد ينتج عنه حالات الغرق، حيث تقوم هذه الفرق بدور إرشادي توعوي في المواقع، فضلاً عن التعامل المناسب مع أية حادث غرق قد تقع لا قدر الله.



وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة اتباع كافة الإرشادات والتعليمات الوقائية التي قد تحدّ من وقوع حوادث الغرق، بالإضافة إلى تجنّب السباحة العشوائية في الأماكن الغير مخصصة للسباحة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية وغيرها من الأماكن المائية المشابهة.

كما دعت إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من التجمعات المائية أو السباحة فيها حفاظاً على حياتهم وعدم القيام بعملية الإنقاذ العشوائي الذي قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى تعرّض أكثر من شخص لخطر حوادث الغرق.







