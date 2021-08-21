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السبت، 21-08-2021 10:33 ص

أحداث هامة شهدتها المملكة خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأحداث التي أثارت الرأي العام ، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وفق رصد " الوكيل الإخباري".

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الحدث الأول

أوقفت الأجهزة الأمنية، مساء الخميس، فيلم ذيب جاسر عيد في منطقة وادي رم بسبب مشاجرة.

 

كما وتم الإفراج عنه في وقت لاحق ( أنقر هنا

 

الحدث الثاني

كما كشف مصدر طبي عن العثور على طفل رضيع متوفى على الطريق الخلفي في العقبة ( أنقر هنا) .

 

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة .

 

الحدث الثالث 

كما أكدت الحكومة في بيان اليوم الجمعة، إنه وبموجب خطة الوصول إلى الصيف الآمن وأوامر الدفاع والبلاغات ذات العلاقة يمنع لغير الحاصلين على الجرعة الأولى من المطعوم ولم يمض عليها 21 يوما دخول المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو والسنوكر الترويحية الرياضية والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشات الفندقية والمسابح في المجمعات السكنية (أنقر هنا

 

كما يمنع ايضا دخول دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية والمراكز التعليمية والثقافية والتقنية واكاديميات ومراكز التدريب المهني والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وأماكن تقديم الارجيلة والملاعب الرياضية وصالات الأفراح ومنشات تنظيم الحفلات.

 

الحدث الرابع

كما أكد مصدر أمني ، مساء الجمعة ، ان حريقا شب داخل مطعم في منطقة العبدلي ( أنقر هنا).

 

واقتصرت الخسائر على المادية فحسب.

 




 

 


 

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