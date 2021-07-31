أخصائية نفسية: كورونا زاد حجم تحديات الشباب

الوكيل الاخباري -

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قالت الأخصائية النفسية الدكتورة ثروت المعاقبة إن فيروس كورونا أحدث الكثير من التحديات والصعوبات أمام الشباب والاجيال الصغيرة في نواح كثيرة من حياتهم الاقتصادية والاجتماعية خصوصا شح فرص العمل.واضافت المعاقبة في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن وجود هذه التحديات ساهم في الحد من أحلام وتطلعات الشباب، مشيرة إلى أن فيروس كورونا سيترك آثارًا في جوانب متعددة لدى الأجيال الصغيرة.وأوضحت إن الإبداع والابتكار الشبابي أثناء الجائحة سيعملان على تمييز المبادرات التي يقودها الشباب في قطاعات مختلفة مثل الصحة والأمن الغذائي والزراعة وغيرها.