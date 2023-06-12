الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

عمر العبداللات يلتقي الجمهور السعودي في "تبوك".. الجمعة

القبض على 31 تاجراً ومروجاً للمخدرات

رئيس مجلس النواب ينعى النائب يسار الخصاونة

وزير الصحة يقاضي الطراونة

إحالة 4 عمداء و 9 عقداء إلى التقاعد - أسماء

التربية تعمم حول إنهاء تكليف معلمي الإضافي

الملك يعزي بوفاة علي الفزاع العواملة

بلاغ بالعطلة الرسمية الاسبوع القادم

مصدر : لا تأجيل لاقساط القروض بمناسبة عيد الاضحى

الخصاونة ينعون فقيدهم وينشرون تفاصيل العزاء

الإثنين، 12-06-2023 09:06 م

إحالة 4 عمداء و 9 عقداء إلى التقاعد - أسماء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء إحالة ضباط جمارك برتبة عميد وعقيد الى التقاعد .

وتاليا الاسماء :

1- عناد صايل عبد العزيز الطعاني
2- احمد عبد المهدي عليان العرمان
3- فادي سليمان صلاح القضاة
4- نورس سعيد حسن عيد
5- منصور حمدان ابراهيم الصالح
6- مروان سميح جريس الصوالحة
7- خالد محمد الفالح الفواعير
8- نبيل ابراهيم يوسف البلاصي
9- حمزة سلامة درويش النجيديين
10- خليل محمد عبد الهادي العجارمة
11- نعيم صالح محمد طليب
12- محمد ابراهيم سليمان اسميرات
13- محمد احمد مفضي الياصجين

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