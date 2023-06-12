إحالة 4 عمداء و 9 عقداء إلى التقاعد - أسماء

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء إحالة ضباط جمارك برتبة عميد وعقيد الى التقاعد .
وتاليا الاسماء :
1- عناد صايل عبد العزيز الطعاني
2- احمد عبد المهدي عليان العرمان
3- فادي سليمان صلاح القضاة
4- نورس سعيد حسن عيد
5- منصور حمدان ابراهيم الصالح
6- مروان سميح جريس الصوالحة
7- خالد محمد الفالح الفواعير
8- نبيل ابراهيم يوسف البلاصي
9- حمزة سلامة درويش النجيديين
10- خليل محمد عبد الهادي العجارمة
11- نعيم صالح محمد طليب
12- محمد ابراهيم سليمان اسميرات
13- محمد احمد مفضي الياصجين
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