إشهار منتدى مرساة الثقافة في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري - احتفل بلواء الأغوار الشمالية مساء أمس الثلاثاء، بإشهار منتدى مرساة الثقافة.

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وأكد مدير ثقافة إربد، عاقل الخوالدة، بكلمته خلال الحفل الذي أقيم بقاعة مجمع الشيخ حسين الرياضي، أهمية المنتديات الثقافية في تعزيز النهج الثقافي، وتنمية المجتمعات المحلية، وإطلاق الكفاءات والإبداعات خاصة في الأرياف، واحتضانها للارتقاء بالواقع الثقافي والفكري والأدبي.



وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى ممدوح العامري، إن منتدى مرساة الثقافة جاء على أسس ثقافية تطوعية بعيدة عن التجاذبات، والذي يؤمل منه أن يكون صوت الثقافة، والتعريف بأدباء المنطقة بشكل خاص والوطن بشكل عام من خلال الاحتفالات الثقافية والأدبية والندوات الحوارية.



بدوره، ثمن رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي، جهود مديرية الثقافة في فعاليات إربد عاصمة الثقافة العربية، لافتاً إلى أهمية الدور الثقافي للبلديات باعتبار الثقافة ميدانا واسعا يشمل عمارة المباني وتنظيم الشوارع والنظافة والأسواق والمحافظة على المعالم التراثية.

وتخلل الحفل الذي حضره جمع من ممثلي الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، فقرات شعرية للشاعر تركي طويسات، وتقديم الدروع التذكارية للداعمين.