الأربعاء 07-12-2022
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يحذر المواطنين - صورة

الملك يتقبل أوراق اعتماد 8 سفراء

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأرصاد: مربعانية الشتاء تبدأ بعد اسبوعين

مجاهد: النشاطات المغناطيسية الشمسية تؤثر على سلوك الانسان والطيور والحيوانات

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الضمان يوضح حول الشمول بأكثر من اشتراك في حال العمل بمنشأتين

تطوير مناهج لعدد من الصفوف المدرسية للعام الدراسي القادم

هيئة الأسرى: حالة الأسير ناصر أبو حميد الصحية خطيرة جداً

الأمن: القبض على 18 تاجراً ومروجاً للمخدرات في عدة مناطق من المملكة

الأربعاء، 07-12-2022 03:58 م

إشهار منتدى مرساة الثقافة في الأغوار الشمالية

1670410886529


الوكيل الإخباري - احتفل بلواء الأغوار الشمالية مساء أمس الثلاثاء، بإشهار منتدى مرساة الثقافة.

اضافة اعلان


وأكد مدير ثقافة إربد، عاقل الخوالدة، بكلمته خلال الحفل الذي أقيم بقاعة مجمع الشيخ حسين الرياضي، أهمية المنتديات الثقافية في تعزيز النهج الثقافي، وتنمية المجتمعات المحلية، وإطلاق الكفاءات والإبداعات خاصة في الأرياف، واحتضانها للارتقاء بالواقع الثقافي والفكري والأدبي.


وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى ممدوح العامري، إن منتدى مرساة الثقافة جاء على أسس ثقافية تطوعية بعيدة عن التجاذبات، والذي يؤمل منه أن يكون صوت الثقافة، والتعريف بأدباء المنطقة بشكل خاص والوطن بشكل عام من خلال الاحتفالات الثقافية والأدبية والندوات الحوارية.


بدوره، ثمن رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي، جهود مديرية الثقافة في فعاليات إربد عاصمة الثقافة العربية، لافتاً إلى أهمية الدور الثقافي للبلديات باعتبار الثقافة ميدانا واسعا يشمل عمارة المباني وتنظيم الشوارع والنظافة والأسواق والمحافظة على المعالم التراثية.

 

وتخلل الحفل الذي حضره جمع من ممثلي الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، فقرات شعرية للشاعر تركي طويسات، وتقديم الدروع التذكارية للداعمين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ww

الملك يتقبل أوراق اعتماد 8 سفراء

63806019870461498934

رئيس هيئة الأركان يلتقي وفدا بولنديا

new_217755_1124_soc

المواصفات تحتفل بيوم التقييس العالمي ومرور 50 عاما على تأسيسها

1670415655080

النجار: الثقافة تعد من أهم محركات التنمية المستدامة

1660577645743

بيئة وادي الأردن توزع حاويات نفايات على المواقع السياحية

26962153_1637179006343518_2500025059864998671_o

تربية لواء سحاب تنعى الطالبة نور أبو حفيظة

أخبار متعلقة
1670415655080

النجار: الثقافة تعد من أهم محركات التنمية المستدامة

316409991_516507717182357_1321708942400466747_n

وزارة الثقافة تستذكر فقيد الثقافة المهندس هشام التل

main_image5da4513c87cc8

ضبط مركبة تسير بسرعة 182 كم في إربد وأخرى بسرعة 173 على شارع الـ100

thumbnail_1

وزيرة الثقافة تنعى الفنان الأردني أشرف طلفاح

0L5A8806

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية الجمعة

FfLG7_mXkAEtsGH-1

ضبط "ديانا" تقل 30 راكبا بالصندوق الخلفي في إربد