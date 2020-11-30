إعلان الفائزين بمسابقة صدقني للاسبوع السابع في فئاتها الثلاث

الوكيل الاخباري –

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أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، نتائج الأسبوع السابع لمسابقة "صدقني" التي أطلقتها الوزارة في أيلول الماضي ضمن المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية، في فئات، هي: " أفهم"، "أرصد"، "أشارك".وفاز بالمراكز الأولى في الفئات المشار إليها، كل من: عمرو عبدالله ياسر هارون عن فئة "أشارك الفيديو"، وخلود عدنان كامل السلال عن فئة "أشارك مقالة"، ولانا سليم محمد عبدالرحمن عن فئة "أرصد"، ، نبيل عبد الحليم عبد الرحيم عمر عن فئة "أفهم".كما فاز في فئة "أشارك فيديو": شهد أحمد عبد الهادي محمود اعمر،إسلام محمد يونس علي جهماني، وفاز في فئة "أشارك مقالة ": أحمد محمد مروح السوالقه، محمد هاني محمود العودات، فرح محمد فوزي فايز الأحمد، مجد مالك يوسف خضر، أصالة جهاد علي صبيح الظلام، رند عبدالله فلاح الزعبي، منة الله جمال جميل عبد بالو، محمد عبد الفتاح ناصر شناق، ساندرا نضال عدنان نايف القاضي.وعن فئة أفهم، فاز: فراس شاهر ربحي ابو لحيه، لمياء تركي فرحان الحمود ، محمد سالم علي البشيشي،عمر محمد حسين العمري، ثائر محمد مصطفى حسين، لينا هاشم صادق النتشة، سيف الدين محمد اسماعيل حافظ ادريس، مرح نظمي عيسى ابو لبدة ، مهند محمد سلامه شيخ العيد، فرح اشرف عبدالغفار محمد السفاريني، احمد محمد احمد قاسم، الاء عماد مصطفى العمد، خالد محمد احمد القرارعة ، محمد محمود "محمد أمين" جداونه، مهند محمود أحمد درويش، ندى نبيل حسن الهلسة ، احمد سالم فوزي المصري، هيام عبد الرحمن صالح الجغل، اريج يونس حمدان العجارمة.وعن فئة أرصد فاز: شربل شارل آمال شعبان، راكان امجد عيسى حدادين، اناغيم ايمن يوسف بصيلة، محمد أسامة محمد سعيد باكير، حياه عبد الفتاح عبد الله الجدوع، علاء احمد محمد ابو عاشور، ريم عقله عارف الخزاعله، صهيب محمد سميح ابو زيدان، هند نايف ناصر الدغمي.وتهدف المسابقة التي تقام للاسبوع السابع على التوالي لزيادة الوعي بمبادئ التعامل الرشيد مع وسائل الإعلام المختلفة ومصادر المعلومات والأخبار، ومكافحة الإشاعات والأخبار المفبركة والتميز بين الأخبار الصحيحة والمظللة، وإعلاء قيم المصداقية في المجتمع.كما تسعى إلى نشر المفاهيم الإعلامية، ومواجهة التضليل الإعلامي، حيث جرى إنتاج أكثر من 40 درسا تفاعليا مدة كل منها 10 -15 دقيقة، جرى تحميلها على منصة "ثقتنا " https://thekatna.gov.jo/، وبإمكان الراغبين المشاركة في المسابقة دون تحديد سقف أعلى للعمر للمشاركة.ويحق للمشارك أن يختار مجالاً واحداً كل أسبوع، وتُقدّم المسابقة للفائزين 50 جائزة أسبوعياً بقيمة 100 دينار لكل جائزة في المجالات الثلاثة، وجائزة رئيسة بقيمة 300 دينار للفائز الأول.