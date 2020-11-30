الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

استقالة رئيس هيئة الاستثمار

موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب

ولي العهد يعزي بالناشط الخوالدة

الحكومة تبحث عن هذا الشخص الذي ضجت به مواقع التواصل

كيم جونغ أون يعزل بلاده اقتصاديا

حملة توعوية للكشف المبكر عن أورام الدماغ لدى الأطفال

إيران: 371 وفاة و13321 إصابة جديدة بكورونا

عُمان : تسجيل 215 إصابة بالكورونا

الصفدي يستقبل نظيره البحريني

إعلان الفائزين بمسابقة صدقني للاسبوع السابع في فئاتها الثلاث

الإثنين، 30-11-2020 06:02 م

إعلان الفائزين بمسابقة صدقني للاسبوع السابع في فئاتها الثلاث

9202019105414622834509


الوكيل الاخباري – أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، نتائج الأسبوع السابع لمسابقة "صدقني" التي أطلقتها الوزارة في أيلول الماضي ضمن المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية، في فئات، هي: " أفهم"، "أرصد"، "أشارك".
اضافة اعلان

وفاز بالمراكز الأولى في الفئات المشار إليها، كل من: عمرو عبدالله ياسر هارون عن فئة "أشارك الفيديو"، وخلود عدنان كامل السلال عن فئة "أشارك مقالة"، ولانا سليم محمد عبدالرحمن عن فئة "أرصد"، ، نبيل عبد الحليم عبد الرحيم عمر عن فئة "أفهم".

كما فاز في فئة "أشارك فيديو": شهد أحمد عبد الهادي محمود اعمر،إسلام محمد يونس علي جهماني، وفاز في فئة "أشارك مقالة ": أحمد محمد مروح السوالقه، محمد هاني محمود العودات، فرح محمد فوزي فايز الأحمد، مجد مالك يوسف خضر، أصالة جهاد علي صبيح الظلام، رند عبدالله فلاح الزعبي، منة الله جمال جميل عبد بالو، محمد عبد الفتاح ناصر شناق، ساندرا نضال عدنان نايف القاضي.

وعن فئة أفهم، فاز: فراس شاهر ربحي ابو لحيه، لمياء تركي فرحان الحمود ، محمد سالم علي البشيشي،عمر محمد حسين العمري، ثائر محمد مصطفى حسين، لينا هاشم صادق النتشة، سيف الدين محمد اسماعيل حافظ ادريس، مرح نظمي عيسى ابو لبدة ، مهند محمد سلامه شيخ العيد، فرح اشرف عبدالغفار محمد السفاريني، احمد محمد احمد قاسم، الاء عماد مصطفى العمد، خالد محمد احمد القرارعة ، محمد محمود "محمد أمين" جداونه، مهند محمود أحمد درويش، ندى نبيل حسن الهلسة ، احمد سالم فوزي المصري، هيام عبد الرحمن صالح الجغل، اريج يونس حمدان العجارمة.

وعن فئة أرصد فاز: شربل شارل آمال شعبان، راكان امجد عيسى حدادين، اناغيم ايمن يوسف بصيلة، محمد أسامة محمد سعيد باكير، حياه عبد الفتاح عبد الله الجدوع، علاء احمد محمد ابو عاشور، ريم عقله عارف الخزاعله، صهيب محمد سميح ابو زيدان، هند نايف ناصر الدغمي.

وتهدف المسابقة التي تقام للاسبوع السابع على التوالي لزيادة الوعي بمبادئ التعامل الرشيد مع وسائل الإعلام المختلفة ومصادر المعلومات والأخبار، ومكافحة الإشاعات والأخبار المفبركة والتميز بين الأخبار الصحيحة والمظللة، وإعلاء قيم المصداقية في المجتمع.

كما تسعى إلى نشر المفاهيم الإعلامية، ومواجهة التضليل الإعلامي، حيث جرى إنتاج أكثر من 40 درسا تفاعليا مدة كل منها 10 -15 دقيقة، جرى تحميلها على منصة "ثقتنا " https://thekatna.gov.jo/، وبإمكان الراغبين المشاركة في المسابقة دون تحديد سقف أعلى للعمر للمشاركة.

ويحق للمشارك أن يختار مجالاً واحداً كل أسبوع، وتُقدّم المسابقة للفائزين 50 جائزة أسبوعياً بقيمة 100 دينار لكل جائزة في المجالات الثلاثة، وجائزة رئيسة بقيمة 300 دينار للفائز الأول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
للللل

استقالة رئيس هيئة الاستثمار

11202022181734398743750

ولي العهد يعزي بالناشط الخوالدة

5854deaa294e8dee04a48dd9095d161c

الحكومة تبحث عن هذا الشخص الذي ضجت به مواقع التواصل

1606752915715

حملة توعوية للكشف المبكر عن أورام الدماغ لدى الأطفال

8d0a1199ea76feb08d3a848ea472e3ec

الصفدي يستقبل نظيره البحريني

112020309267719328852

20.3% نسبة الفحوصات الإيجابية و1941 يتلقون العلاج منهم 462 في العناية الحثيثة