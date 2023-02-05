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الأحد، 05-02-2023 03:03 م

إغلاق أسواق المواشي في المحافظات كافة لمدة 14 يوما

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن إغلاق أسواق المواشي في المحافظات لمدة 14 يوما بعد رصد إصابات بعترة جديدة لفيروس الحمى القلاعية.

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وقالت الوزارة الزراعة إنها تتواصل مع الشركات المصنعة للقاحات البيطرية لتوفير اللقاح الذي يغطي العترة الجديدة لفيروس الحمى القلاعية.


وكانت وزارة الزراعة، قالت إنها عملت على توزيع وتحصين 4 ملايين رأس من الأغنام والأبقار ضمن حملة التحصين الوطنية لمرض الحمى القلاعية، قائله، إنّ المطعوم السابق "أثبت نجاحه"، وفقا للناطق باسم الوزارة، لورنس المجالي.


وقال المجالي، اليوم الأحد، في بيان صادر عن وزارة الزراعة، إنّه لم تسجل أي حاله من العترة السابقة في الأغنام والأبقار، حيث إنّ أغلب الحالات التي سجلت في الظليل هي من العترة (متحور جديد) التي عملت الوزارة حاليا على توفير المطعوم الخاص بها وتسجيلها والسماح للقطاع الخاص باستيرادها.


وأضاف، أن وزير الزراعة خالد الحنيفات اتخذ جملة من الإجراءات والمخاطبات لوزارة الداخلية والإدارة المحلية وأمانة عمّان للمضي في إجراءات الحجر البيطري والتعقيم والتحصين.


وأشار، إلى أن الوزارة قد عملت على تحقيق بنية تحتية للقطاع؛ شملت حملة تحصين لكافة قطعان الماشية وصلت إلى 4 ملايين مطعوم، والبدء في إنشاء مستشفيات بيطرية، وطرح عطاء الأرقام الإلكترونية وتتعامل حاليا مع بعض الانتشار من الحمى القلاعية من خلال إجراءات فورية وتوفير المطعوم، وحشد الكوادر في غرفة المتابعه المركزية وعلى التنسيق التام مع المؤسسات الرسمية والجمعيات واجتماعات يومية برئاسة ومتابعة الحنيفات لكافة التفاصيل.

 




 

 


 

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