إقرار نظام تشكيل لجان السَّلامة والصحة المهنية



الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام تشكيل لجان السَّلامة والصحَّة المهنيَّة وتعيين المشرفين في المؤسَّسات لعام 2023م.



ويأتي النِّظام لغايات توفير الحماية للعُمَّال من الأمراض المهنيَّة، وتحسين الإنتاجيَّة في المؤسَّسات، والتَّقليل من إصابات العمل والآثار النَّاجمة عنها.



وينصُّ النِّظام على توفير مختصِّين في مجال السَّلامة والصحَّة المهنيَّة، بحيث يتولُّون مهام الإشراف على وضع السِّياسات والمعايير والخطط، وإعداد القواعد والنُّظم والتَّعليمات الفنيَّة التي ينبغي أن تُتَّبع في هذا المجال، ومراقبة تنفيذها وفقاً لأحدث الممارسات والمنهجيَّات العالميَّة.

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