الصفدي: السفارة الأردنية في الخرطوم باقية حتى إجلاء آخر أردني

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنه تم استكمال الجزء الأكبر من إجلاء الأردنيين من السودان مع وصول طائرة ثانية في وقت لاحق اليوم.



وأضاف الصفدي أن "إخلاء الأردنيين من السودان كانت أكبر عملية إخلاء نقوم بها".



وأشار إلى أن السفارة الأردنية باقية في السودان حتى إخلاء آخر أردني.



وكان الصفدي في استقبال الأردنيين والرعايا العرب القادمين من السودان لدى وصولهم مطار ماركا العسكري.

اضافة اعلان