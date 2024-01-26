الجمعة 26-01-2024
الوكيل الاخباري
 

اختتام دورة الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى في عجلون

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الجمعة، 26-01-2024 12:22 ص

اختتام دورة الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى في عجلون

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الوكيل الاخباري - اختتمت مجموعة إنجاز الإعلامية، اليوم الخميس، في مركز إنجاز للتدريب الإعلامي دورة بعنوان "الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى الرقمي"التي عقدت على مدار اسبوعين.

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وقالت المدربة الإعلامية رزان المومني، إن الدورة التي استهدفت فريق عمل المجموعة، تناولت عددًا من المحاور، منها التدرب على كتابة الخبر الصحفي، والتحرير الإلكتروني، والتعلم على أساسيات المونتاج وصناعة الدعوات، إضافة إلى التدرب على مهارات الإعلام الرقمي وتطبيقه من خلال البرامج المخصصة، لهذا الهدف.

 

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