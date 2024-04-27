مستحضر 'التسمير الذاتي'.. عصا سحرية لبشرة برونزية آسرة

الوكيل الإخباري - يعد مستحضر التسمير الذاتي (Self-Tanner) بمثابة عصا سحرية، للتمتع ببشرة برونزية تأسر الألباب.



وقالت الرابطة المهنية لصناعة مستحضرات العناية بالجسم والمنظفات بألمانيا إن مستحضرات التسمير الذاتي تتوفر في صورة كريم أو جل أو لوشن أو اسبراي، موضحة أن الكريم يعد مناسباً للبشرة الجافة، بينما يعد الجل أو اللوشن الخالي من الدهون مناسباً للبشرة الدهنية، أما الاسبراي فيعد مناسباً لكل أنواع البشرة.

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تسمير متساو

وللحصول على تسمير متساو يخلو من البقع، أكدت الرابطة على أهمية تنظيف البشرة جيدا وتقشيرها، قبل تطبيق مستحضر التسمير الذاتي، كما ينبغي أيضاً إزالة الشعر من الساعدين أو الساقين.



ومن المهم أيضاً عدم ممارسة الرياضة، أو الاستحمام خلال الساعات الثلاث الأولى بعد التطبيق، وإلا فقد تتكون بقع قبيحة المظهر.



وللحفاظ على المظهر الموحد للبشرة البرونزية لأطول فترة ممكنة، ينبغي ترطيب البشرة بانتظام باستخدام لوشن الجسم الغني أو الكريمات المرطبة، ولكن فقط بعدما تمتص البشرة مستحضر التسمير الذاتي بالكامل.



وأشارت الرابطة إلى أن مستحضرات التسمير الذاتي لا توفر حماية للبشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة؛ لذا ينبغي دائماً استخدام كريم واقي من الشمس ذي عامل حماية SPF عال يبلغ 50.

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