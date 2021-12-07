استحداث مستشفى لعزل نزلاء مراكز الإصلاح والتاهيل المصابين بكورونا

الوكيل الإخباري - كشف مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمار القضاة، أنه تم استحداث مستشفى صغير في مركز اصلاح وتأهيل الموقر يتسع لـ 250 شخصا، لاستخدامه في حال زاد عدد اصابات كورونا بين نزلاء مراكز الإصلاح والتاهيل عن الطاقة الاستيعابية .

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وكشف القضاة، عن وجود 300 اصابة كورونا نشطة بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والذين يبلغ عددهم 19 ألف نزيل.



وقال إن المصابين ليسوا من داخل السجون، مؤكدا عدم انتشار الوباء في مراكز الإصلاح والتأهيل وانما لاشخاص صدر بحقهم مذكرات توقيف ولدى استقبالهم تكتشف اصابتهم، وبناء على ذلك يحولون الى مركز إصلاح وتأهيل البلقاء المخصص لإصابات كورونا.



وأضاف أن مراكز الاصلاح والتأهيل اعدت خطة لاستقبال النزلاء من خلال 4 مراكز، يتم فيها فحص النزلاء الجدد، ومن يثبت إصابته بالفيروس يحول الى مركز اصلاح البلقاء.



وكشف عن وجود جناح خاص في مستشفى البشير بالتنسيق مع وزارة الصحة، في حال حاجة أي نزيل الى علاج بالمستشفى، مشيرا إلى أنه حتى الان لم تتطلب الحاجة نقل أي نزيل.



وأكد القضاة أنه تم إعطاء 27 ألف جرعة لقاح كورونا لنزلاء المراكز حتى الآن، وبلغت نسبة متلقي لقاحات كورونا بين نزلاء 73%.

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