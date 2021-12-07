الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

إستيتية: تنظيم سوق العمل أولويتنا

وفيات الثلاثاء 7-12-2021

مهم لورثة متقاعدي الضمان.. هكذا يتم توزيع الراتب على مستحقيه

القانونية النيابية تناقش مشروع تعديل الدستور الأردني

استحداث مستشفى لعزل نزلاء مراكز الإصلاح والتاهيل المصابين بكورونا

توضيح حول تساقط الثلوج خلال منخفض غدا الأربعاء

تأخر مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء.. والحكومة تبرر

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

أمريكا تصنف الأردن ضمن قائمة الدول الحمراء

الصحة العالمية تعارض نقل بلازما الدم لمصابي بكورونا

الثلاثاء، 07-12-2021 09:01 ص

استحداث مستشفى لعزل نزلاء مراكز الإصلاح والتاهيل المصابين بكورونا

190661615


الوكيل الإخباري - كشف مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمار القضاة، أنه تم استحداث مستشفى صغير في مركز اصلاح وتأهيل الموقر يتسع لـ 250 شخصا، لاستخدامه في حال زاد عدد اصابات كورونا بين نزلاء مراكز الإصلاح والتاهيل عن الطاقة الاستيعابية .

اضافة اعلان


 وكشف القضاة، عن وجود 300 اصابة كورونا نشطة بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والذين يبلغ عددهم 19 ألف نزيل.


وقال إن المصابين ليسوا من داخل السجون، مؤكدا عدم انتشار الوباء في مراكز الإصلاح والتأهيل وانما لاشخاص صدر بحقهم مذكرات توقيف ولدى استقبالهم تكتشف اصابتهم، وبناء على ذلك يحولون الى مركز إصلاح وتأهيل البلقاء المخصص لإصابات كورونا.


وأضاف أن مراكز الاصلاح والتأهيل اعدت خطة لاستقبال النزلاء من خلال 4 مراكز، يتم فيها فحص النزلاء الجدد، ومن يثبت إصابته بالفيروس يحول الى مركز اصلاح البلقاء.


وكشف عن وجود جناح خاص في مستشفى البشير بالتنسيق مع وزارة الصحة، في حال حاجة أي نزيل الى علاج بالمستشفى، مشيرا إلى أنه حتى الان لم تتطلب الحاجة نقل أي نزيل.


وأكد القضاة أنه تم إعطاء 27 ألف جرعة لقاح كورونا لنزلاء المراكز حتى الآن، وبلغت نسبة متلقي لقاحات كورونا بين نزلاء 73%.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5c90de0a02d59

مهم لورثة متقاعدي الضمان.. هكذا يتم توزيع الراتب على مستحقيه

5ed25a010a666

تأخر مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء.. والحكومة تبرر

كورونا الوكيل

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

ام

أمريكا تصنف الأردن ضمن قائمة الدول الحمراء

لقاح 3

مراكز إعطاء لقاح كورونا الثلاثاء

w

حماية البيئة لوادي الأردن تطلق مبادرة رفاه الموظفين

أخبار متعلقة
Screenshot_10

مركز الأزمات يحذر الأردنيين وينشر معلومات هامة عن المتحور "أوميكرون" - فيديو

cms-image-000018602

"الهاشمية" توقف كافة الأنشطة والفعاليات و التجمعات

ce94f374-ce08-4d79-a6eb-f8a7d4a78e70

افتتاح معرض "صنع بعزيمة" لمنتوجات نزلاء مراكز الإصلاح

EU26kI4XgAMHaVV

بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنيين الراغبين بالسفر إلى قطر

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

920211165313301133264

الحكومة توضح أسباب إبقاء العمل بقانون الدفاع