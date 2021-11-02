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الثلاثاء، 02-11-2021 02:58 م

'استقدام الخادمات': وزارة الصحة تكبدنا خسائر يومية فادحة

شهادت


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب مكاتب استقدام العاملين في المنازل لورانس أبو زيد إن مكاتب العاملات تتكبد خسائر يومية فادحة بسبب عدم اعتماد وزارة الصحة لشهادات المطعوم للعاملات التي تم إصدارها في بلد العاملة .

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وأضاف أبو زيد لـ " الوكيل الإخباري" أن وزارة الصحة اشترطت ختم شهادة المطعوم لأي "عاملة منزل" ، شرطاً لمنح الإقامة ، واصفاً القرار بالمفاجئ .
واضاف ابو زيد ان القرار أدى الى تكدس عدد كبير من معاملات اقامة الخادمات اللاتي وصلن الى الاردن خلال الايام الماضية.


واشار ابو زيد ان مكاتب استقدام العاملات راجعوا سفارات الدول التي قدمت منهن الخادمات الا انهم رفضوا ختم شهادات التطعيم بحجة أن ختم المعاملات من صلاحيات وزارة الخارجية في دول القدوم .


ونوه ابو زيد أن وصول العاملات بشكل يومي ومن كافة الجنسيات إلى المملكة يزيد من خسائر مكاتب الاستقدام ، ويؤخر من تسليم العاملات إلى العائلات الاردنية ، اضافة الى ما يترتب على ذلك من غرامات يومية على العاملة بسبب مكوثها في الأردن دون الحصول على الإقامة الرسمية .


 




 

 


 

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