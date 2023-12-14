اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي انها ستقوم بإستقبال طلبات الحج لعام 2024 لذوي شهداء القوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية تكريماً لشهداء الوطن وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.



2. على ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة مديرية شؤون الأفراد / شعبة المساندة الإجتماعية والشهداء والمصابين مصطحبين معهم الهوية الشخصية أو جواز السفر إعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 17/12/2023 ولغاية تاريخ 04/01/2024.



3. للإستفسار الإتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة والشُهداء والمُصابين.

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