الخميس 14-12-2023
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اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18787 شهيداً

عاجل

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18787 شهيداً

الخميس، 14-12-2023 05:41 م

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي انها ستقوم بإستقبال طلبات الحج لعام 2024 لذوي شهداء القوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية تكريماً لشهداء الوطن وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.

2. على ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة مديرية شؤون الأفراد / شعبة المساندة الإجتماعية والشهداء والمصابين مصطحبين معهم الهوية الشخصية أو جواز السفر إعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 17/12/2023 ولغاية تاريخ 04/01/2024.

3. للإستفسار الإتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة والشُهداء والمُصابين.

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