الإثنين 27-11-2023
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الإثنين، 27-11-2023 09:54 ص

الامن العام : إجراء عملية ولادة طارئة بمحطة أمنية

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الوكيل الاخباري - تعاملت فرق اسعاف الدفاع المدني الملحقة بمحطة العمري الامنية، مع حالة ولادة عند توقف شخص بمركبته وبرفقته زوجته حيث تم اجراء عملية ولادة داخل المحطة .

وقال ضابط غرفة ادارة الدوريات الخارجية ،الاثنين، إن المواطن لجأ منتصف ليلة امس الى التوقف عند محطة العمري طالبا المساعدة حيث كانت زوجته بحالة ولادة، وتم اجراء اللازم بالكامل وبعد ذلك نقلت الام والجنين الى مستشفى الزرقاء الحكومي للاطمئنان على حالتهما الصحية .

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