السبت 02-12-2023
الوكيل الاخباري
 

حزام ناري في خان يونس بعد قصف إسرائيلي عنيف

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع دخول المساعدات عبر معبر رفح البري

المستشفى الميداني الخاص 2 في جنوب غزة يستقبل 190 حالة طارئة خلال يومين

بتوجيهات ملكية إخلاء سيدة أردنية وابنتها وطفل أصيبوا في غزة

وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى استئناف الهدنة الإنسانية في غزة

مصر تأسف لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة

البرلمان العربي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي والعودة إلى الهدنة

التربية تدعو معلمين للتعيين - أسماء

احالة موظفين في التربية الى التقاعد - اسماء

القسام تقصف تل أبيب مجددا

عاجل

بتوجيهات ملكية إخلاء سيدة أردنية وابنتها وطفل أصيبوا في غزة

الجمعة، 01-12-2023 11:50 م

بتوجيهات ملكية إخلاء سيدة أردنية وابنتها وطفل أصيبوا في غزة

1


الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أخلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الجمعة، سيدة أردنية وابنتها الفلسطينية بعد إصابتيهما برصاص قناصة إسرائيلي، وطفل تقطعت أطرافه الأربعة جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، بعد أن تلقوا العلاج في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.

وسيتم استكمال علاجهم والوقوف على حالتهم من قبل فريق طبي متخصص في المدينة الطبية بعد أن تم إخلاؤهم على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي عبر مطار العريش الدولي إلى مطار ماركا العسكري.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

المستشفى الميداني الخاص 2 في جنوب غزة يستقبل 190 حالة طارئة خلال يومين

التربية

التربية تدعو معلمين للتعيين - أسماء

1020239192025556990517

احالة موظفين في التربية الى التقاعد - اسماء

2

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدنا محمد بشفا بدران

6202325141527605458779

ورشة عمل بعنوان "التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"

1

هيئة "تنشيط السياحة" العامة تناقش الخطة التسويقية وموازنة العام 2024

أخبار متعلقة
11202227145825445016592

ذكرى اغتيال الشهيد وصفي التل

1700146775669

الوطني لحقوق الإنسان: الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني بغزة جريمة وتمادٍ لا يمكن تبريره

1632052587195

أول تعليق من الأردن على قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الميداني في غزة

6554f962de376

بيان صادر عن القوات المسلحة

520873

إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة