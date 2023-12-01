بتوجيهات ملكية إخلاء سيدة أردنية وابنتها وطفل أصيبوا في غزة

الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أخلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الجمعة، سيدة أردنية وابنتها الفلسطينية بعد إصابتيهما برصاص قناصة إسرائيلي، وطفل تقطعت أطرافه الأربعة جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، بعد أن تلقوا العلاج في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.



وسيتم استكمال علاجهم والوقوف على حالتهم من قبل فريق طبي متخصص في المدينة الطبية بعد أن تم إخلاؤهم على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي عبر مطار العريش الدولي إلى مطار ماركا العسكري.

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