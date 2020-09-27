اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة التربية والتعليم أنّ الامتحانات لبرنامج الثقافة العامة البريطانية قائمة في موعدها وفق الاشتراطات الصحية ولا نية لتـأجيلها وأنّ ما تمّ تداوله لا أساس له من الصحة.وأكدت الوزارة في بيان لها بأنّ امتحانات المؤهلات البريطانية الكتابية ( IGCSE-AS- A level ) ستعقد في موعدها في الفترة ما بين 1 أكتوبر القادم إلى 24 نوفمبر 2020 وأن الامتحانات الشفوية ( oral ) ما زالت قائمة حسب البرنامج المقرر والتي كانت قد بدأت بتاريخ 7 سبتمبر كما سيتم عقد امتحانات SAT subject الأمريكية في موعدها يوم السبت القادم 3 أكتوبر.وأضافت الوزارة في بيانها بأنها قد نسقت مع عدد من الجامعات الخاصة لتوفير قاعات لامتحانات البرامج الدولية لبعض المدارس الخاصة التي تمّ إغلاقها مؤقتا وتحوّل التعليم فيها من الوجاهي إلى التعليم عن بعد بسبب وجود إصابات فيها وستقوم الوزارة بالإشراف على تلك الامتحانات ومتابعتها.