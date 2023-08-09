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الأربعاء، 09-08-2023 03:49 م

افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات في جامعة الزيتونة

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور/ رئيس مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية، اليوم الأربعاء، المؤتمر العلمي الدولي السنوي الحادي عشر في تكنولوجيا المعلومات بعنوان " تحديات الأمن السبراني للمدن المستدامة"، بمشاركة 32 دولة.

وحضر حفل الافتتاح، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، وأعضاء مجلس أمناء جامعة الزيتونة، ومتصرف لواء ناعور الدكتور محمد الحسامي، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

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