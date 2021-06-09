افتتاح مركز لتنمية المجتمع المحلي في العقبة

الوكيل الاخباري -

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افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مركزا لتنمية المجتمع المحلي في منطقة الشلالة بمدينة العقبة بهدف تمكين ابناء المجتمع المحلي وتحفيزهم بطرق تكاملية.واكد مدير التنمية الاجتماعية في العقبة محمد الطورة خلال الافتتاح، حرص الوزارة على تقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة للمجتمعات المحلية من خلال إنشاء مراكز التنمية، وإحداث شراكة حقيقية مع الجمعيات الخيرية والشركاء المعنيين، وصولا إلى تنفيذ مشاريع تنموية تحقق التنمية المستدامة، وترفع مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.