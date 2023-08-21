الأردن يسمح بنقل سيارات المغتربين ضمن رؤوس قاطرة

الوكيل الإخباري - استثنت دائرة الجمارك الأردنية، رؤوس القاطرة التي تسحب مقطورة (ناقلة سيارات) من نمط التشغيل لغايات التحميل من داخل الأردن.

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ووفقا للتعميم الصادر عن وزارة المالية، فإنه يتطلب من (ناقلة سيارات) التحميل من داخل الأردن والتوجه عبر مركز حدود العمري إلى السعودية ودول الخليج حتى 23 آب 2023.



واستثنى القرار الرأس القاطرة؛ نظرا لوجود عدد كبير من السيارات السياحية داخل الأردن (سيارات المغتربين)، بالإضافة إلى أنه لغايات تنظيمية من قبل هيئة تنظيم النقل البري، ولغايات عدم تكدس السيارات داخل الأردن.



ويدعم التعميم المركبات الأردنية العاملة على نمط نقل السيارات.

المملكة