الأمانة: تنفيذ عطاءات لشبكات تصريف مياه الأمطار بتكلفة 1.7 مليون منذ بداية العام

الوكيل الاخباري - نفذت أمانة عمان الكبرى، منذ بداية العام الحالي عطاءات شبكات لتصريف مياه أمطار بتكلفة 1.7 مليون دينار.



وتضمنت العطاءات : إنشاء عبارة أنبوبية في شارع كلية الرياضة مع حي الخرابشة وحتى مستشفى الاستقلال بتكلفة 600 ألف دينار، وتنفيذ عبارات أنبوبية بقيمة 500 ألف دينار في مواقع عدة منها: مشاغل الأمن العام، وطارق، وشارع زيد بن خالد في خريبة السوق، والعبدلي عند مبنى مكافحة الإدمان وحتى شارع الأردن.



كما نفذت بتكلفة 500 ألف دينار عبارات صندوقية في مواقع عدة منها: المقابلين/ جامع المسرى عند مدخل البنيات، وخريبة السوق/ شارع زمردة خاتون، وفي شارع تمامة اليماني / طارق.

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