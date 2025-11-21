النفط يواصل التراجع وسط ضغط أميركي لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي الجمعة في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا والذي من شأنه أن يتيح المزيد من إمدادات النفط في السوق العالمية، في حين قلصت حالة عدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية من شهية المستثمرين للمخاطرة.

