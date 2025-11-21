النفط يواصل التراجع وسط ضغط أميركي لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 1.12% إلى 62.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0212 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 0.2% في الجلسة السابقة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.29 دولار للبرميل بانخفاض 71 سنتا أو 1.20% بعد أن أغلق على تراجع 0.5% الخميس.
-
