الجمعة 2025-11-21 03:54 م
 

النفط يواصل التراجع وسط ضغط أميركي لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

الجمعة، 21-11-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي الجمعة في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا والذي من شأنه أن يتيح المزيد من إمدادات النفط في السوق العالمية، في حين قلصت حالة عدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية من شهية المستثمرين للمخاطرة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 1.12% إلى 62.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0212 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 0.2% في الجلسة السابقة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.29 دولار للبرميل بانخفاض 71 سنتا أو 1.20% بعد أن أغلق على تراجع 0.5% الخميس.

 
 
