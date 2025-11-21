أجواء معتدلة اليوم وغدا

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
