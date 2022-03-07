الأوبئة: سوف ندخل رمضان بوضع وبائي مستقر

الوكيل الإخباري - توقع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي أن يدخل الأردن شهر رمضان المبارك بوضع وبائي مستقر وفي طريق انحسار موجة كورونا الرابعة.

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وبين حجاوي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن التوقعات تشير إلى كسر حدة الموجة الرابعة من فيروس كورونا الحالية وتراجع أعداد الاصابات مع نهاية الشهر الحالي وبداية شهر رمضان، آملا بتراجع الإصابات لنحو 2000 اصابة يوميا .



وشدد على ضرورة زيادة الإقبال على التطعيم وتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة ورفع المناعة المجتمعية، مشيرا الى أن أعداد متلقي اللقاح الأسبوع الماضي بلغت 50 ألف شخص.

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