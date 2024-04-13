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الوكيل الاخباري
 

الإتحاد الوطني يستضيف معايدة مميزة بمناسبة عيد الفطر - صور

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السبت، 13-04-2024 10:36 م

الإتحاد الوطني يستضيف معايدة مميزة بمناسبة عيد الفطر - صور

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الوكيل الاخباري - في أجواء تعبق بالفرح وروح الأخوة، استضاف حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني، برعاية رئيس المجلس المركزي الكابتن محمد الخشمان، معايدة مميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك. بجوار المقر الرئيسي للحزب، حيث اجتمعت القلوب والأيدي في مشهد يعكس عمق الترابط بين أعضاء الحزب وكوادره. الحدث، الذي أقيم مساء الجمعة، تخلله تبادل التهاني والأمنيات بعيد سعيد يعمه الخير والبركات على الأردن والأمة الإسلامية جمعاء، كانت خير شاهد على أهمية اللحظات التي نقضيها معًا. 

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