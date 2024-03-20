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الأربعاء، 20-03-2024 11:14 م

حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني يثمن التوجيهات الملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني لتنفيذ مشروع قانون العفو العام الموجه للحكومة

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الوكيل الاخباري - حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني يعرب عن تقديره العميق للتوجيه الملكي الموجه إلى الحكومة بضرورة تحضير مشروع قانون العفو العام وتنفيذه وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها، احتفاءً بالذكرى الخامسة والعشرين لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني مهامه الدستورية.

رئيس المجلس المركزي لحزب تيار الاتحاد الوطني، الكابتن محمد الخشمان، يؤكد على أن العفو يمثل جوهر الحكم الهاشمي، الذي طالما تميز بالتسامح، التغلب على الخلافات، توحيد الصفوف وتقوية وحدة الأمة. أوضح الخشمان أن "العفو العام" يعد بمثابة بيان يبرز التزام الأردن بالاستقرار والتقدم نحو تحقيق المصالح العامة للمجتمع وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، كما يمنح الفرصة للعديد من الأفراد لبدء حياة جديدة.

كما نبه إلى ضرورة ضمان الحقوق الفردية والمدنية في ضوء قيم العدالة وهيمنة القانون، معتبرًا القانون فرصة هامة للتحول والمشاركة المجتمعية في عملية التجديد الواسعة التي يرعاها جلالة الملك.

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