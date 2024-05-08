معهد الدراسات المصرفية وجمعية المهارات الرقمية يوقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري - وقع معهد الدراسات المصرفية الأردنية وجمعية المهارات الرقمية، مذكرة تفاهم لدعم تطوير وتنفيذ أنشطة تدريبية متخصصة ذات اعتماد محلي وعالمي لتعزيز وتنمية المهارات الرقمية لدى خريجي الجامعات الأردنية، خاصة فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا المالية والقطاع المالي والمصرفي.

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وبحسب بيان صحفي مشترك اليوم الأربعاء، وقع المذكرة كل من مدير المعهد الدكتور رياض الهنداوي، ومدير الجمعية الدكتور نبيل الفيومي.



وتهدف المذكرة، إلى تبادل الخبرات المشتركة وتلبية الطلب المتزايد على الموارد البشرية المؤهلة بالمهارات الرقمية الضرورية، وإيجاد حلول عملية في إعادة تأهيل العاملين في الوظائف المُهددة بالزوال في المستقبل القريب، بسبب الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.



وأكد الهنداوي، أن المعهد سيقوم بتصميم وتطوير أنشطة تدريبية متخصصة ومصممة لتلبية احتياجات قطاع التكنولوجيا المالية والقطاع المالي والمصرفي الأردني من الموارد البشرية ذات المهارات الرقمية، ودمج المحتوى ذي الصلة بالتكنولوجيا المالية ودراسات الحالة والتمارين العملية في المناهج التدريبية، لضمان التوافق مع اتجاهات السوق الحالية والتقدم التكنولوجي والممارسات العالمية.



وأضاف أن المعهد بحسب الاتفاقية سينفذ برامج تدريبية متخصصة تواكب آخر المستجدات في مجال التكنولوجيا المالية، موجهة لتعزيز التحول الرقمي والمواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، واستخدام المنصات الافتراضية لتسهيل تقديم الأنشطة التدريبية وضمان إمكانية الوصول إلى فئات متنوعة، خصوصًا الشباب من خريجي الجامعات لغايات تأهيلهم وتحسين مهاراتهم الرقمية وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل المحلي والإقليمي بسهولة ويسر، وتنفيذ مبادرات التدريب من أجل التوظيف.



من جانبه، بين الفيومي، أن الجمعية ستقوم بدراسة تمويل الأنشطة التدريبية سواء بشكل كلي أو جزئي أو مشترك، وذلك بعد تقييمها ومراجعة الأثر الناجم عنها والتي سيتم عقدها ضمن إطار التعاون المشترك بين الفريقين.



وأشار إلى أن المعهد والجمعية سيقومان ببناء القدرات لتعزيز مهارات وكفاءات المدربين المشاركين في تقديم برامج التدريب على التكنولوجيا المالية، لضمان الاستدامة في دعم مسيرة التحول الرقمي والمهارات الرقمية في قطاع التكنولوجيا المالية والقطاع المالي والمصرفي، بما يشمل التعليم الجامعي، لتحسين جودة مخرجات قطاع التعليم العالي من خريجي الجامعات.



وبحسب الاتفاقية، سيتبادل المعهد والجمعية الدراسات المشتركة لتحديد الاتجاهات والتحديات والفرص الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لغايات توجيه الأنشطة التدريبية وتنمية المهارات الرقمية وفقًا لاحتياجات سوق العمل، كما سيتم إنشاء أدوات لمراقبة وتقييم فعالية وتأثير الأنشطة التدريبية التعاونية على نتائج تنمية المهارات الرقمية لدى المشاركين، والقدرة على انخراطهم في سوق العمل.