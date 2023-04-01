الإفتاء تكشف شروط الإفطار في رمضان للمسافر

الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام السفر المبيح للفطر في شهر رمضان.

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وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إن من أراد أن يترخص بالفطر في رمضان بسبب السفر، لا بد أن يتحقق في سفره شروط أربعة وهي:



1- أن يكون سفره طويلا يزيد على (81/كم).



2- أن يكون سفرا مباحا أو سفر طاعة، وليس سفر معصية.



3- أن يشرع في السفر قبل صلاة الفجر، أما إذا دخل عليه وقت الفجر ولم يبدأ بالسفر بعد فلا يجوز له الإفطار ذلك اليوم، ولكن يجوز له الإفطار في الأيام التالية إذا انطبق الشرط الرابع.



4- أن لا يقيم في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا يجوز له الترخص بالفطر إلا في الطريق. أما إذا وصل البلد فلا يفطر لأنه لا يعد مسافرا، بل هو مقيم.

يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "من قدم مصرا - أي: بلدا- وهو مسافر مفطر فإنه يسعه من الفطر به ما لم يُجمِع - أي: ينو- مقام أربعة أيام" انتهى. انظر: "أسنى المطالب" (1/237). والله أعلم.