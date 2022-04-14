الإفتاء للتجار: احتكار الأقوات مُحرم ومن الكبائر

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب، حرمة احتكار الأقوات، بصفته من الكبائر.وقال أبو عرقوب، إن الاستدلال على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ" رواه مسلم، والخاطئ: العاصي الآثم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" أخرجه ابن ماجه والحاكم،واشار الى ان أنّ التاجر الذي يوسّع على الناس ويجلب حوائجهم ويوفّرها مرحومٌ ومرزوق، وأما المحتكر فملعون محروم.ودعا ابو عرقوب التاجر المؤمن الى أن يوسّع على الناس خاصة في هذا الشهر الفضيل، و ليكتف بالربح اليسير، مساعدة لإخوانه من الفقراء والمحتاجين والمعوزين، طلبا للتجارة مع الله تعالى، وهي التجارة الرابحة في الدنيا والآخرة.