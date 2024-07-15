الإثنين 15-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 15-07-2024 10:11 ص

الاردن .. عقوبة هذه المخالفة حبس شهرين و غرامة 300 دينار

قانون-مخالفات-السير-الجديد-في-الاردن-2023


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أعادت مديرية الامن العام التذكير بخطورة مخالفة قطع الاشارة الضوئية الحمراء ومدى خطورتها على السائقين او حتى مستخدمي الطريق .

وبينت أن ارتكاب مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية حمراء بالغ الخطورة على حياة مرتكبها وحياة مستخدمي الطريق وتعتبر الطريق الأقصر إلى الموت أو الإصابة البالغة.

كما ويوجب العقوبة القانونية بحسب القانون المعدل بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار، ولا تزيد عن (300) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتسجيل 6 نقاط مرورية في سجل السائق، بالإضافة لمضاعفة الغرامة المنصوص عليها في القانون حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

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