الازرق: خدمة الترخيص المتنقل بحديقة البلدية غدا

الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة يوم غد الاثنين برنامج الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية (بنوصلك) من خلال تواجد عربة الترخيص المتنقلة التابعة للإدارة في ساحة حديقة البلدية مقابل المشروع التنموي لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق/محافظة الزرقاء.



وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة يحيى زين الدين إن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة الترخيص للسواقين والمركبات وللتسهيل على المواطنين في قضاء الأزرق والتخفيف عنهم بسبب بعدهم عن المركز بمحافظة الزرقاء وعدم وجود دائرة للترخيص في القضاء.

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